Партнерство вийде на новий рівень: Сі Цзіньпін і Путін домовились про плани на наступний рік

Голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін обмінялися новорічними привітаннями. Вони домовились й надалі підтримувати тісну взаємодію та поглиблювати двостороннє партнерство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.
У привітанні Сі Цзіньпін нагадав, що у 2025 році Китай і Росія відзначають 80-ту річницю перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та Світовій антифашистській війні.
"Це посилає потужний сигнал світові про те, що мир, справедливість і народ зрештою переможуть", - зазначив голова КНР.
Сі також підкреслив, що минулий рік став періодом суттєвого просування всебічного стратегічного партнерства між Китаєм і РФ. За його словами, лідери двох країн двічі зустрічалися - у Пекіні та Москві - та обговорювали ключові питання, що становлять взаємний інтерес.
У МЗС Китаю зазначили, що Сі Цзіньпін висловив готовність і надалі підтримувати тісні контакти з Путіним та спільно спрямовувати розвиток китайсько-російських відносин.
Путін, зі свого боку, заявив, що стратегічне партнерство між Росією та Китаєм у минулому році зберігало "добрі темпи розвитку". Він також згадав про дві зустрічі з головою КНР та традиційно заявив про спільну з Китаєм "перемогу над нацистською Німеччиною і японським мілітаризмом".
"Путін висловив готовність підтримувати тісний контакт із Сі Цзіньпіном з питань двосторонніх відносин і важливих міжнародних питань", - додали у МЗС КНР.
Водночас китайське зовнішньополітичне відомство не повідомляє про обмін новорічними привітаннями Сі Цзіньпіна з лідерами інших держав.
Нагадаємо, офіційно Китай декларує нейтралітет щодо війни Росії проти України. Водночас Пекін продовжує тісну співпрацю з Москвою, а низка китайських компаній постачає до РФ товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовому виробництві.
Крім того, Китай закуповує російські нафту й газ, що фактично забезпечує Кремлю додаткові фінансові ресурси для ведення війни. У червні The Economist повідомляв, що Пекін став ключовим постачальником для російської військової машини та, ймовірно, міг передавати летальні озброєння.
Агентство Reuters також писало про постачання до Росії китайських бойових двигунів під прикриттям "промислових холодильних установок". Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявляв, що припинення підтримки з боку Китаю могло б завершити війну в Україні вже наступного дня.