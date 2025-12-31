Партнерство вийде на новий рівень: Сі Цзіньпін і Путін домовились про плани на наступний рік

У привітанні Сі Цзіньпін нагадав, що у 2025 році Китай і Росія відзначають 80-ту річницю перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та Світовій антифашистській війні.

"Це посилає потужний сигнал світові про те, що мир, справедливість і народ зрештою переможуть", - зазначив голова КНР.

Сі також підкреслив, що минулий рік став періодом суттєвого просування всебічного стратегічного партнерства між Китаєм і РФ. За його словами, лідери двох країн двічі зустрічалися - у Пекіні та Москві - та обговорювали ключові питання, що становлять взаємний інтерес.

У МЗС Китаю зазначили, що Сі Цзіньпін висловив готовність і надалі підтримувати тісні контакти з Путіним та спільно спрямовувати розвиток китайсько-російських відносин.

Путін, зі свого боку, заявив, що стратегічне партнерство між Росією та Китаєм у минулому році зберігало "добрі темпи розвитку". Він також згадав про дві зустрічі з головою КНР та традиційно заявив про спільну з Китаєм "перемогу над нацистською Німеччиною і японським мілітаризмом".

"Путін висловив готовність підтримувати тісний контакт із Сі Цзіньпіном з питань двосторонніх відносин і важливих міжнародних питань", - додали у МЗС КНР.

Водночас китайське зовнішньополітичне відомство не повідомляє про обмін новорічними привітаннями Сі Цзіньпіна з лідерами інших держав.