Партнерство выйдет на новый уровень: Си Цзиньпин и Путин обсудили планы на следующий год

В поздравлении Си Цзиньпин напомнил, что в 2025 году Китай и Россия отмечают 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне.

"Это посылает мощный сигнал миру о том, что мир, справедливость и народ в конце концов победят", - отметил председатель КНР.

Си также подчеркнул, что прошлый год стал периодом существенного продвижения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и РФ. По его словам, лидеры двух стран дважды встречались - в Пекине и Москве - и обсуждали ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес.

В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпин выразил готовность и в дальнейшем поддерживать тесные контакты с Путиным и совместно направлять развитие китайско-российских отношений.

Путин, со своей стороны, заявил, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем в прошлом году сохраняло "хорошие темпы развития". Он также упомянул о двух встречах с председателем КНР и традиционно заявил о совместной с Китаем "победе над нацистской Германией и японским милитаризмом".

"Путин выразил готовность поддерживать тесный контакт с Си Цзиньпином по вопросам двусторонних отношений и важных международных вопросов", - добавили в МИД КНР.

В то же время китайское внешнеполитическое ведомство не сообщает об обмене новогодними поздравлениями Си Цзиньпина с лидерами других государств.