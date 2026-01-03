У партнерів з'явилося розуміння, як прискорити вступ України до ЄС, - Качка

Наразі не тільки уряд США, але й американський фінансовий ринок вважає, що терміни вступу України до Європейського Союзу можна значно прискорити. Тому 2027 рік, як дата вступу, стає все більш реалістичним.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань національної безпеки.

"Є добра новина: не лише американський уряд. А й фінансовий ринок США вважає, що вступ до ЄС - це наріжний елемент економічного розвитку України", - зазначив Качка.

Зокрема, за його словами, до кінця 2026 року планувалося завершити підготовку до вступу, а до кінця 2028 року - вийти на завершення переговорів. Тобто у 2028 році Україна вела б переговори не тільки про виконання умов, але й про "Договір про умову вступу до ЄС" - документ, потрібний для членства.

Ратифікація усіх документів та вже конкретно момент вступу України планувалися на 2030 рік. Проте деякі елементи - міжнародний договір, його ратифікація - можна значно скоротити.

"Тому та більш амбітна цифра, яка зараз обговорюється в рамках мирного плану з 20 пунктів, теж є реалістичною і є вже певні розуміння, як цей календар можна скоротити... дуже теоретично, надзвичайно рекордно, але можливо", - резюмував Качка.