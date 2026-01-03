У партнеров появилось понимание, как ускорить вступление Украины в ЕС, - Качка

Сейчас не только правительство США, но и американский финансовый рынок считает, что сроки вступления Украины в Европейский Союз можно значительно ускорить. Поэтому 2027 год, как дата вступления, становится все более реалистичным.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на брифинге в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности.

"Есть хорошая новость: не только американское правительство. Но и финансовый рынок США считает, что вступление в ЕС - это краеугольный элемент экономического развития Украины. У нас есть стандартный календарь ожиданий, который осенью во время презентации отчета расширения говорила европейская комиссия, не украинское правительство, а европейская комиссия", - отметил Качка.

В частности, по его словам, до конца 2026 года планировалось завершить подготовку к вступлению, а до конца 2028 года - выйти на завершение переговоров. То есть в 2028 году Украина вела бы переговоры не только о выполнении условий, но и о "Договоре об условии вступления в ЕС" - документ, необходимый для членства.

Ратификация всех документов и уже конкретно момент вступления Украины планировались на 2030 год. Однако некоторые элементы - международный договор, его ратификация - можно значительно сократить.

"Поэтому и более амбициозная цифра, которая сейчас обсуждается в рамках мирного плана из 20 пунктов, тоже является реалистичной и есть уже определенные понимания, как этот календарь можно сократить... очень теоретически, чрезвычайно рекордно, но возможно", - резюмировал Качка.