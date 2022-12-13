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Партнери мають допомогти Україні вистояти й пережити цю зиму, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні партнери мають допомогти народу Україні вистояти та пережити цю зиму в умовах агресії Росії та обстрілів енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Франції Еммануеля Макрона під час міжнародної конференції про допомогу Україні майбутньої зими.

Він зазначив, що Росія відповідає на просування українських військ терористичними актами на енергетичну інфраструктуру, тому що вони не можуть досягти військових успіхів.

"У цьому контексті Україна, жертва цієї агресії, повинна сама ухвалити рішення про умови справедливого та міцного миру", - сказав він.

Макрон також зазначив, що формула миру з десяти пунктів, яку запропонував Зеленський, є прекрасною основою.

"Але зараз, найперше, ми повинні зрозуміти, що ми повинні допомогти українському народу вистояти, ми повинні допомогти Україні пережити цю зиму", - наголосив Макрон.

Нагадаємо, Макрон пообіцяв підтримувати України до визволення всіх територій.

РБК-Україна також повідомляло, що Зеленський та Макрон обговорювали реалізацію української формули миру напередодні онлайн-саміту G7.

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