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Партнеры должны помочь Украине выстоять и пережить эту зиму, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные партнеры должны помочь Украине выстоять и пережить эту зиму в условиях агрессии России и обстрелов энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Франции Эммануэля Макрона во время международной конференции по помощи Украине предстоящей зимой.

Он отметил, что Россия отвечает на продвижение украинских войск террористическими актами на энергетическую инфраструктуру, потому что они не могут добиться военных успехов.

"В этом контексте Украина, жертва этой агрессии, должна сама принять решение об условиях справедливого и крепкого мира", - сказал он.

Макрон также отметил, что формула мира из десяти пунктов, предложенная Зеленским, является прекрасной основой.

"Но сейчас, в первую очередь, мы должны понять, что мы должны помочь украинскому народу выстоять, мы должны помочь Украине пережить эту зиму", - подчеркнул Макрон.

Напомним, Макрон пообещал поддерживать Украину до освобождения всех территорий.

РБК-Украина также сообщало, что Зеленский и Макрон обсуждали реализацию украинской формулы мира накануне онлайн-саммита G7.

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Эммануэль МакронВойна России против Украины