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Макрон пообіцяв підтримку Україні до повного відновлення територіальної цілісності

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Париж, Неділя 11 грудня 2022 15:52
Макрон пообіцяв підтримку Україні до повного відновлення територіальної цілісності Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підтримку Україні до визволення всіх територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки потрібно для повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив із лідером Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули світу та ситуацію в енергетичній сфері України.

Крім того, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, проте не уточнив, яким чином їй мають забезпечити безпеку.

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