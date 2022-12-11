Макрон пообіцяв підтримку Україні до повного відновлення територіальної цілісності

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підтримку Україні до визволення всіх територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки потрібно для повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив із лідером Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули світу та ситуацію в енергетичній сфері України.

Крім того, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, проте не уточнив, яким чином їй мають забезпечити безпеку.

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