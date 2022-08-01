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Партизаны подожгли поле под Мариуполем: огонь перебросился на базу россиян (видео)

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Мариуполь, Понедельник 01 августа 2022 18:48
Партизаны подожгли поле под Мариуполем: огонь перебросился на базу россиян (видео) Фото: партизаны подожгли поле под Мариуполем, а вместе с ним загорелся и танк россиян (иллюстрация/t me ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны подожгли поле с зерном близи Мариуполя, чтобы оккупанты не успели его украсть. Огонь перекинулся на ремонтную базу РФ, расположенную на окраине поселка Безыменное, уничтожив танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередное подожженное поле с украинским зерном. Пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику. В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк воспламенился и пошел за крейсером "Москва", - рассказал он.

По словам чиновника, МЧС России сейчас пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.

Как сообщалось, украинские партизаны 19 июля могли нанести удар по оккупантам на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Кроме того, известно, что украинские партизаны на захваченных территориях поддерживают связь с военным командованием.

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