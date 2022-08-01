Партизаны подожгли поле под Мариуполем: огонь перебросился на базу россиян (видео)

Партизаны подожгли поле с зерном близи Мариуполя, чтобы оккупанты не успели его украсть. Огонь перекинулся на ремонтную базу РФ, расположенную на окраине поселка Безыменное, уничтожив танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередное подожженное поле с украинским зерном. Пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику. В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк воспламенился и пошел за крейсером "Москва", - рассказал он.

По словам чиновника, МЧС России сейчас пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.