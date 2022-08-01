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Партизани підпалили поле під Маріуполем: вогонь перекинувся на базу росіян (відео)

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Маріуполь, Понеділок 01 серпня 2022 18:48
Партизани підпалили поле під Маріуполем: вогонь перекинувся на базу росіян (відео) Фото: партизани підпалили поле під Маріуполем, а разом із ним спалахнув і танк росіян (ілюстрація/t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани підпалили поле із зерном поблизу Маріуполя, щоб окупанти не встигли його викрасти. Вогонь перекинувся на ремонтну базу РФ, розташовану на околиці селища Безіменне, знищивши танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Чергове підпалене поле з українським зерном. Пожар перекинувся на ремонтну базу, розміщену на околиці селища Безіменне. На території бази окупанти ремонтують та фарбують важку військову техніку. У підсумку або через детонацію БК, або через паливо відремонтований танк зайнявся і пішов за крейсером "Москва", - розповів він.

Наразі, за словами посадовця, МНС Росії намагається погасити пожежу, аби врятувати іншу військову техніку.

Як повідомлялося, українські партизани 19 липня могли завдати удару по окупантам на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Крім того, відомо, що українські партизани на захоплених територіях підтримують зв'язок із військовим командуванням.

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