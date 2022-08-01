Партизани підпалили поле під Маріуполем: вогонь перекинувся на базу росіян (відео)

Фото: партизани підпалили поле під Маріуполем, а разом із ним спалахнув і танк росіян (ілюстрація/t me ressentiment_channel)

Партизани підпалили поле із зерном поблизу Маріуполя, щоб окупанти не встигли його викрасти. Вогонь перекинувся на ремонтну базу РФ, розташовану на околиці селища Безіменне, знищивши танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.