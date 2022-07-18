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Как действуют партизаны на оккупированных территориях Украины: разъяснение военных

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 июля 2022 15:59
Как действуют партизаны на оккупированных территориях Украины: разъяснение военных Фото: как действуют партизаны на оккупированных территориях Украины (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские партизаны на захваченных территориях поддерживают связь с военным командованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"У нас у всех общая координация, мы все стремимся освободить Украину от врага. Цель у нас единая, а способы достижения ее таковы, что мы понимаем даже на расстоянии, даже при исключении любой системы связи. Мы имеем с ними координацию, понимаем, наши действия слаженны и результат есть", - сказала Гуменюк.

Как сообщалось, украинское военное руководство, вероятно, намерено в ближайшее время взять под централизованный контроль действия партизанского движения на оккупированных Россией территориях.

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