Украинские партизаны на Запорожской АЭС дронами-камикадзе нанесли удар по врагу, - ISW

Фото: украинские партизаны на Запорожской АЭС нанесли удар по оккупантам (Getty Images)

Украинские партизаны 19 июля нанесли удар по оккупантам на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Украинский центр сопротивления сообщил, что в результате атаки партизан девять российских солдат получили ранения и неустановленное число было убито. По данным оккупантов, российские войска на Запорожской АЭС были атакованы с помощью дронов-камикадзе, которые обладают высокой точностью и недостаточной ударной силой, чтобы повредить ядерные реакторы Запорожской АЭС.