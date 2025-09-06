Партизани знищили ключову "релейну шафу" окупантів на Луганщині (відео)

Минулої ночі українські партизани в Луганській області завдали потужного удару по логістиці окупантів, знищивши ключову "релейну шафу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.
Як пояснив Харченко, минулої ночі партизанами Луганської області було знищено чергову "релейну шафу", що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги "Луганськ" - "Станиця-Луганська".
Як, говорять очевидці, "горіло знатно", а це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни.
"Український спротив продовжує набирати обертів, кожен москаль має усвідомити та відчиту на собі лють нашого народу", - зауважив глава ОВА.
Зауважимо, що минулого місяця агенти "Атеш" виявили ключовий логістичний об'єкт російської армії у тимчасово окупованому Луганську, який забезпечує ворога паливом.
Незадовго до цього партизани у Севастополі виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України.
Виявилось, що він розташований на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".
Крім того, цього літа партизани викрили активне зосередження російських військ у Мелітополі. Спостерігається прибуття живої сили, техніки та озброєння.