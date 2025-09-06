Партизани знищили ключову "релейну шафу" окупантів на Луганщині (відео)

Як пояснив Харченко, минулої ночі партизанами Луганської області було знищено чергову "релейну шафу", що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги "Луганськ" - "Станиця-Луганська".

Як, говорять очевидці, "горіло знатно", а це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни.

"Український спротив продовжує набирати обертів, кожен москаль має усвідомити та відчиту на собі лють нашого народу", - зауважив глава ОВА.