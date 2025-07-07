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Партизани викрили скупчення військ та техніки РФ у Мелітополі: дані передали ЗСУ

Понеділок 07 липня 2025 18:35
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Партизани викрили скупчення військ та техніки РФ у Мелітополі: дані передали ЗСУ Ілюстративне фото: партизани викрили скупчення військ та техніки РФ у Мелітополі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Партизани викрили активне зосередження російських військ у Мелітополі. Спостерігається прибуття живої сили, техніки та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", в районі Мелітополя розміщені підрозділи 61-ї бригади морської піхоти, 28-го мотострілецького полку, резервні частини 81-го самохідного артилерійського полку 70-ї мотострілецької дивізії, а також 337-го десантно-штурмового полку.

Підрозділи посилені свіжими контрактниками та насильно мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей.

"Вся інформація вже передана Силам оборони України. Робота щодо виявлених цілей буде продовжена. Мешканці Мелітополя, надсилайте інформацію про пересування та дислокацію техніки і живої сили противника", - пишуть партизани.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь був окупований російськими військами наприкінці лютого 2022 року під час масштабного вторгнення РФ. Попри статус "тилового" міста, там регулярно лунають вибухи, що вражають склади та техніку окупантів.

Зокрема, нещодавно у Мелітополі розвідники підірвали військовий поїзд росіян. Таким чином вдалось порушити логістику окупантів.

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