Партизани зафіксували "залишки" кораблів Чорноморського флоту РФ: що вдалось виявити

Партизани виявили перекинуті кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Також їм вдалось зафіксувати велику кількість вантажних суден, які окупанти використовують у військових цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Значну частину військових кораблів із Криму окупанти перекинули до Новоросійська. Крім того, під час розвідки було виявлено безліч вантажних суден у Цемеській бухті, які використовуються не тільки в цивільних, а й військових цілях", - йдеться в повідомленні.
Водночас партизани зауважують, що РФ продовжує посилювати район різними засобами протиповітряної оборони, залишаючи беззахисними інші регіони.
Нещодавно ми розповідали, як агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.
Днями ми повідомляли про те, що партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.
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