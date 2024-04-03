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Партизани зафіксували "залишки" кораблів Чорноморського флоту РФ: що вдалось виявити

Фото: кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили перекинуті кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Також їм вдалось зафіксувати велику кількість вантажних суден, які окупанти використовують у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Значну частину військових кораблів із Криму окупанти перекинули до Новоросійська. Крім того, під час розвідки було виявлено безліч вантажних суден у Цемеській бухті, які використовуються не тільки в цивільних, а й військових цілях", - йдеться в повідомленні.

Водночас партизани зауважують, що РФ продовжує посилювати район різними засобами протиповітряної оборони, залишаючи беззахисними інші регіони. 

Діяльність партизан у Росії

Нещодавно ми розповідали, як агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.

Днями ми повідомляли про те, що партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.

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Чорноморський флотВійна Росії проти України