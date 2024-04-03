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Партизаны зафиксировали "остатки" кораблей Черноморского флота РФ: что удалось обнаружить

Фото: корабли Черноморского флота РФ в Новороссийске (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили переброшенные корабли Черноморского флота РФ в Новороссийске. Также им удалось зафиксировать большое количество грузовых судов, используемых оккупантами в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Значительную часть военных кораблей из Крыма оккупанты перебросили в Новороссийск. Кроме того, во время разведки было обнаружено множество грузовых судов в Цемесской бухте, которые используются не только в гражданских, но и военных целях", - говорится в сообщении.

В то же время партизаны отмечают, что РФ продолжает усиливать район разными средствами противовоздушной обороны, оставляя беззащитными другие регионы.

Деятельность партизан в России

Недавно мы рассказывали, как агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

На днях мы сообщали о том, что партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярска.

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