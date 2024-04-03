Партизаны зафиксировали "остатки" кораблей Черноморского флота РФ: что удалось обнаружить

"Значительную часть военных кораблей из Крыма оккупанты перебросили в Новороссийск. Кроме того, во время разведки было обнаружено множество грузовых судов в Цемесской бухте, которые используются не только в гражданских, но и военных целях", - говорится в сообщении.

В то же время партизаны отмечают, что РФ продолжает усиливать район разными средствами противовоздушной обороны, оставляя беззащитными другие регионы.