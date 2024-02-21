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Партизани зафіксували розміщення російського дивізіону С-400 в Сакському районі

Крим, Середа 21 лютого 2024 12:59
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Партизани зафіксували розміщення російського дивізіону С-400 в Сакському районі Фото: партизани зафіксували розміщення російського дивізіону С-400 в Сакському районі (doblest.club)
Автор: Ярослава Борзова

Під час розвідки військових об'єктів ВС РФ в Криму партизани зафіксували дивізіон ППО. Технікою, розміщеною у Сакському районі виявились С-400 і радіолокаційна станція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як зазначають партизани, того ж дня вони оперативно переслали всю інформацію Силам оборони України та залишилися далі стежити за майбутнім переміщенням дивізіону.

"Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься", - йдеться в повідомленні.

На кінець партизани закликали долучатися до їхнього руху та допомогти Силам оборони України в боротьбі проти окупантів.

Діяльність українських партизан в окупованому Криму

Днями партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.

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