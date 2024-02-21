Партизаны зафиксировали размещение российского дивизиона С-400 в Сакском районе

В ходе разведки военных объектов ВС РФ в Крыму партизаны зафиксировали дивизион ПВО. Техникой, расположенной в Сакском районе, оказались С-400 и радиолокационная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" .

Как отмечают партизаны, в тот же день они оперативно переслали всю информацию Силам обороны Украины и остались следить за будущим перемещением дивизиона.

"Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься", - говорится в сообщении.

В заключение партизаны призвали присоединяться к их движению и помочь Силам обороны Украины в борьбе против оккупантов.