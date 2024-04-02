Партизани зафіксували посилення оборони біля Керченського мосту: що вдалось виявити

Неподалік Керченського мосту окупанти посилюють оборону системами ППО. Також загарбники використовують цивільні судна для військових потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Так, партизани зафіксували перекидання засобів ППО для захисту мосту від можливих повітряних атак з боку Сил оборони України.
"Зокрема, були виявлені комплекси С-300 і ЗРПК "Панцир-С1". Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст", - йдеться в повідомленні.
Водночас партизанам вдалось зафіксувати використання цивільних суден для транспортування військового вантажу.
"Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ", - йдеться в повідомленні.
Нещодавно партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.
Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.
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