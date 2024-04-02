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Партизани зафіксували посилення оборони біля Керченського мосту: що вдалось виявити

Фото: партизани провели розвідку біля Керченського мосту (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Неподалік Керченського мосту окупанти посилюють оборону системами ППО. Також загарбники використовують цивільні судна для військових потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Так, партизани зафіксували перекидання засобів ППО для захисту мосту від можливих повітряних атак з боку Сил оборони України.

"Зокрема, були виявлені комплекси С-300 і ЗРПК "Панцир-С1". Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст", - йдеться в повідомленні.

Водночас партизанам вдалось зафіксувати використання цивільних суден для транспортування військового вантажу.

"Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ", - йдеться в повідомленні.

 

Війська РФ в окупованому Криму

Нещодавно партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

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КримКерченский мост