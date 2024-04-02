Партизани зафіксували посилення оборони біля Керченського мосту: що вдалось виявити

Так, партизани зафіксували перекидання засобів ППО для захисту мосту від можливих повітряних атак з боку Сил оборони України.

"Зокрема, були виявлені комплекси С-300 і ЗРПК "Панцир-С1". Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст", - йдеться в повідомленні.

Водночас партизанам вдалось зафіксувати використання цивільних суден для транспортування військового вантажу.

"Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ", - йдеться в повідомленні.