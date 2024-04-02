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Партизаны зафиксировали усиление обороны у Керченского моста: что удалось обнаружить

Фото: партизаны провели разведку у Керченского моста (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Недалеко от Керченского моста оккупанты усиливают оборону системами ПВО. Также захватчики используют гражданские суда для военных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Так, партизаны зафиксировали переброску средств ПВО для защиты моста от возможных воздушных атак со стороны Сил обороны Украины.

"В частности, были обнаружены комплексы С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1". Такие действия оккупантов указывают на их стратегические приоритеты, направленные на укрепление воздушной защиты моста в ущерб защите российских городов", - говорится в сообщении.

В то же время, партизанам удалось зафиксировать использование гражданских судов для транспортировки военного груза.

"Мы также отмечаем сокращение движения военных кораблей ВМФ РФ", - говорится в сообщении.

 

Войска РФ в оккупированном Крыму

Недавно партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

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КрымКерченский мост