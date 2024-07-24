Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Євпаторії та зазначили точні координати

Діяльність партизан в окупованому Криму

Варто зауважити, що напередодні партизани "АТЕШ" провели розвідку Стрілецької бухти у Севастополі. Такі заходи представники руху опору виконують систематично.

Напередодні загарбники встановили велику кількість вогневих точок на кримських пляжах. Це створило додаткову небезпеку для тамтешніх відпочивальників.

Варто зауважити, що у росіян виникли проблеми з мобілізацією у тимчасово окупованому Криму - жителі півострова не бажають воювати проти України.

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