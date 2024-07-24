Партизаны зафиксировали перемещение техники РФ в Евпатории и указали точные координаты

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Следует заметить, что накануне партизаны "АТЕШ" провели разведку Стрелковой бухты в Севастополе. Такие мероприятия представители движения сопротивления выполняют систематически.

В преддверии захватчики установили большое количество огневых точек на крымских пляжах. Это создало дополнительную опасность для тамошних отдыхающих.

Следует заметить, что у россиян возникли проблемы с мобилизацией во временно оккупированном Крыму - жители полуострова не желают воевать против Украины.

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