ua en ru
Пн, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські морпіхи у Севастополі мають проблеми із набором особового складу, - АТЕШ

Понеділок 22 липня 2024 07:23
UA EN RU
Російські морпіхи у Севастополі мають проблеми із набором особового складу, - АТЕШ Фото: заклик у російському військкоматі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У РФ виникли проблеми з мобілізацією у тимчасово окупованому Криму. Жителі півострова не бажають брати участь у злочинній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Партизани пишуть, що їхні люди були впроваджені у 810 окрему бригаду морської піхоти, яка дислокована у Козачій Бухті (місто Севастополь). Вони поділилися інформацією про колосальні проблеми із набором особового складу для несення служби.

Як повідомляє АТЕШ, рекламні щити із закликом іти служити російським окупантам – не принесли належного результату, оскільки кримчани не бажають брати участь у злочинній війні. Анонсовані заяви Міноборони РФ про можливе розширення бригади до дивізії "зазнають краху".

Також у партизанському русі повідомили, що інформація вже знаходиться біля Сил оборони України.

"Дякую нашим російським військовим, які охоче діляться потрібною інформацією", - додали в АТЕШ.

Нагадаємо, що нещодавно партизани з руху АТЕШ виявили, що росіяни в окупованому Севастополі обладнали секретний центр підготовки військових. Там проходять тренування особового складу, зокрема й нестандартні, як-от стрільба по мішенях у воді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти встановили велику кількість вогневих точок в окупованому Криму. Але вони навряд чи допоможуть у разі висадки десанту ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
За добу на фронті знищено більше 1000 окупантів, 18 танків і 51 артсистему
За добу на фронті знищено більше 1000 окупантів, 18 танків і 51 артсистему
DAILY
"Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна "Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план