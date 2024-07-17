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Окупанти встановили велику кількість вогневих точок на пляжах у Криму

Крим, Середа 17 липня 2024 14:40
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Окупанти встановили велику кількість вогневих точок на пляжах у Криму Фото: вогневі точки РФ на пляжах у Євпаторії (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани знайшли велику кількість вогневих точок на пляжах Євпаторії, у Криму. Але навряд чи вони допоможуть у разі висадки десанту ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.

"Зважаючи на те, як виглядають ці фортифікаційні споруди, оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, окупанти зможуть не більше 5 хвилин", - кажуть в "АТЕШ".

Ситуація у Євпаторії

Росіяни продовжують будувати захисні споруди та вогневі точки в окупованому Криму.

Про те, що окупанти облаштували вогневі позиції на пляжах Євпаторії, повідомлялося ще у вересні 2023 року.

А у листопаді 2023 року партизани зафіксували будівництво таких укріплень біля Євпаторії.

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