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Партизани зафіксували перекидання російських засобів ППО ближче до Керченського мосту

Фото: Росія перекидає засоби ППО до Керченського мосту (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Агент руху опору в Криму виявив дві системи ППО, які окупанти перевозили в сторону Керченського мосту. Дані дії проводять для закриття вразливих місць в обороноздатності на тлі гострої нестачі відповідних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Зазначається, що агент у Криму виявив перевезення двох систем ППО "Бук-М2" і "С-400" для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманському півострові. Колону супроводжували військові машини, зокрема два УРАЛи з особовим складом. 

"Оборонна система РФ стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область. Тому, в терміновому порядку змушені вживати заходів зі зняття озброєнь з різних ділянок фронту і перекидати військові системи, для закриття вразливих місць в обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" зауважують, що очевидно ЗС РФ очікують ударів по переправі найближчими місяцями і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування мосту.

Керченський міст

Нагадаємо, окупанти побудували міст через Керченську протоку, яка з'єднала Крим з РФ після окупації півострова у 2014 році. Росіяни використовують його для постачання своїх військ у війні проти України.

В останні місяці окупанти значно посилюють оборону Керченського мосту, який поєднує півострів Крим з материковою частиною РФ.

Нещодавно у напрямку стратегічної переправи були масово спрямовані військово-технічні засоби. Крім того, загарбники загороджують конструкцію спеціальною спорудою.

Варто зауважити, що також окупанти встановили другу лінію бонових загорож біля Керченського мосту з 21 баржі

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