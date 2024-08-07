Партизани зафіксували перекидання російських засобів ППО ближче до Керченського мосту

Зазначається, що агент у Криму виявив перевезення двох систем ППО "Бук-М2" і "С-400" для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманському півострові. Колону супроводжували військові машини, зокрема два УРАЛи з особовим складом.

"Оборонна система РФ стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область. Тому, в терміновому порядку змушені вживати заходів зі зняття озброєнь з різних ділянок фронту і перекидати військові системи, для закриття вразливих місць в обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

В "АТЕШ" зауважують, що очевидно ЗС РФ очікують ударів по переправі найближчими місяцями і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування мосту.