Партизаны зафиксировали переброску российских средств ПВО ближе к Керченскому мосту

Агент движения сопротивления в Крыму обнаружил две системы ПВО, перевозимые оккупантами в сторону Керченского моста. Данные действия производятся для закрытия уязвимых мест в обороноспособности на фоне острой нехватки соответствующих средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Отмечается, что агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО "Бук-М2" и "С-400" для дальнейшего эшелонирования у Крымского моста на Таманском полуострове. Колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом.
"Оборонительная система РФ сталкивается с серьезными проблемами, связанными с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому, в срочном порядке вынуждены принимать меры по снятию вооружений с разных участков фронта и опрокидывать военные системы, для закрытия уязвимых мест в обороноспособности", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" отмечают, что, очевидно, ВС РФ ожидают ударов по переправе в ближайшие месяцы и не хотят покидать системы ПВО в Крыму, после разрушения моста.
Напомним, оккупанты построили мост через Керченский пролив, который соединил Крым с РФ после оккупации полуострова в 2014 году. Россияне используют его для снабжения своих войск в войне против Украины.
В последние месяцы оккупанты значительно усиливают оборону Керченского моста, соединяющего полуостров Крым с материковой частью РФ.
Недавно в направлении стратегической переправы были массово направлены военно-технические средства. Кроме того, захватчики ограждают конструкцию специальным сооружением.
Стоит отметить, что также оккупанты установили вторую линию боновых заборов у Керченского моста с 21 баржи.
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