Партизаны зафиксировали переброску российских средств ПВО ближе к Керченскому мосту

Отмечается, что агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО "Бук-М2" и "С-400" для дальнейшего эшелонирования у Крымского моста на Таманском полуострове. Колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом.

"Оборонительная система РФ сталкивается с серьезными проблемами, связанными с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому, в срочном порядке вынуждены принимать меры по снятию вооружений с разных участков фронта и опрокидывать военные системы, для закрытия уязвимых мест в обороноспособности", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отмечают, что, очевидно, ВС РФ ожидают ударов по переправе в ближайшие месяцы и не хотят покидать системы ПВО в Крыму, после разрушения моста.