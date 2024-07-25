Перекидають техніку і забивають палі. З'явились фото укріплення Керченського мосту

Окупанти значно посилюють оборону Керченського мосту, який поєднує півострів Крим з материковою частиною РФ. Наразі у напрямку стратегічної переправи масово спрямовані військово-технічні засоби, а її конструкцію намагаються загородити спеціальною спорудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням моніторингову групу " Кримський вітер " та на рух опору " АТЕШ ".

Як повідомлялось вчора, в Керчі будують укріплення біля мосту через протоку. Моніторингова група зазначає, що сьогодні з'явилось фото цього будівництва.

"Будують капітально, забивають у дно палі. Місце будівництва показано червоною лінією на карті", - йдеться в повідомленні

Фото: будівництво укріплень вздовж Керченського мосту (t.me/Crimeanwind)

Як констатують партизани, на сьогодні окупанти активно перекидують вцілілі установки ППО, авіацію, РЛС і всі військові об'єкти із західної частини Криму.

"Нафтосховища вже порожніють, а дістати паливо навіть місцевому населенню фактично неможливо. Склади БК переміщуються на схід і розміщуються поблизу Керченського мосту", - йдеться в повідомленні.

Водночас рух опору зазначає, що загарбникам вдається прикривати лише один район півострова через катастрофічний брак систем ППО.

Фото: карта перекидування техніки РФ у Криму в сторону Керченського мосту (t.me/atesh_ua)