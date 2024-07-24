Окупанти зміцнюють Кримський міст, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крим. Реалії ".

Крім того, за словами очевидців, побільшало і кількість барж, якими Росія намагається захистити Кримський міст від українських морських дронів.

Так, за даними видання, в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран.

Ситуація біля Керченського мосту

В червні повідомлялось, що загарбники продовжують збільшувати барж біля Керченського мосту для його захисту.

Крім того, загарбники встановили другу лінію бонових загорож біля Керченського мосту з 21 баржі і кілька місяців у районі заснування Керченського мосту монтують, мабуть, пірси.

Нагадаємо, півострів Крим російські війська захопили 2014 року. Після цього окупанти побудували міст через Керченську протоку, яка з'єднала Крим з РФ. Його росіяни використовують для постачання своїх військ у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.