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Окупанти зміцнюють Кримський міст, - ЗМІ

Крим, Середа 24 липня 2024 15:15
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Окупанти зміцнюють Кримський міст, - ЗМІ Фото: окупанти зміцнюють Кримський міст (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська будують укріплення біля Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Так, за даними видання, в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран.

Крім того, за словами очевидців, побільшало і кількість барж, якими Росія намагається захистити Кримський міст від українських морських дронів.

Ситуація біля Керченського мосту

В червні повідомлялось, що загарбники продовжують збільшувати барж біля Керченського мосту для його захисту.

Крім того, загарбники встановили другу лінію бонових загорож біля Керченського мосту з 21 баржі і кілька місяців у районі заснування Керченського мосту монтують, мабуть, пірси.

Нагадаємо, півострів Крим російські війська захопили 2014 року. Після цього окупанти побудували міст через Керченську протоку, яка з'єднала Крим з РФ. Його росіяни використовують для постачання своїх військ у війні проти України.

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Крим Керченський міст Крымский мост Війна в Україні
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