Кримський міст намагаються врятувати від морських дронів за допомогою бонових загороджень

Кримський міст намагаються захистити від атак морських дронів за допомогою бонових загороджень. Планується встановити їх на всьому протязі мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

За даними видання, такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.

Удари по Кримському мосту

Росія побудувала Кримський міст після окупації Криму у 2014 році і використовує його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що вибухи - це спеціальна операція СБУ з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Президент Володимир Зеленський вже після вибухів зазначав, що Кримський міст – це мета України і вона має бути нейтралізована, оскільки несе війну, а не мир.

Крім того, Зеленський порадив окупантам швидше покинути Крим, поки міст ще працює.