Партизани зафіксували в окупованому Криму ЗРК "Тор" в небезпечному для відпочиваючих місці

Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор". Він розташований прямо над громадським пляжем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - інформують партизани.
Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.
"Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався", - наголосили партизани.
Днями партизани руху "АТЕШ" виявили точку розміщення російської протиповітряної оборони у Сімферопольському районі.
Напередодні партизани виявили місце розташування великої кількості зброї, техніки, зокрема систем С-400 та радіолокаційну станцію на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.
Також партизанський рух виявив систему ППО, що прикриває дачу диктатора Володимира Путіна в Сочі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.