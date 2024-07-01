Партизани зафіксували в окупованому Криму ЗРК "Тор" в небезпечному для відпочиваючих місці

"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - інформують партизани.

Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.

"Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався", - наголосили партизани.