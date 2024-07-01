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Партизани зафіксували в окупованому Криму ЗРК "Тор" в небезпечному для відпочиваючих місці

Фото: у Севастополі виявлено ворожий ЗРК прямо біля пляжу для відпочиваючих (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор". Він розташований прямо над громадським пляжем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Цього разу рашисти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення", - інформують партизани.

Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу. 

"Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався", - наголосили партизани.

Діяльність партизан в окупованому Криму та РФ

Днями партизани руху "АТЕШ" виявили точку розміщення російської протиповітряної оборони у Сімферопольському районі.

Напередодні партизани виявили місце розташування великої кількості зброї, техніки, зокрема систем С-400 та радіолокаційну станцію на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Також партизанський рух виявив систему ППО, що прикриває дачу диктатора Володимира Путіна в Сочі.

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