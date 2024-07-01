Партизаны зафиксировали в оккупированном Крыму ЗРК "Тор" в опасном для отдыхающих месте

"В этот раз рашисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население", - информируют партизаны.

Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.

"Как известно, СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался", - подчеркнули партизаны.