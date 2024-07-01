Партизаны зафиксировали в оккупированном Крыму ЗРК "Тор" в опасном для отдыхающих месте

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор". Он расположен прямо над общественным пляжем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"В этот раз рашисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население", - информируют партизаны.
Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.
"Как известно, СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался", - подчеркнули партизаны.
На днях партизаны движения "АТЕШ" обнаружили точку размещения российской противовоздушной обороны в Симферопольском районе.
Накануне партизаны обнаружили местонахождение большого количества оружия, техники, в том числе систем С-400 и радиолокационную станцию на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.
Также партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Владимира Путина в Сочи.
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