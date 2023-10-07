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Партизани зафіксували колону паливозаправників в Криму

Крим, Субота 07 жовтня 2023 17:11
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Партизани зафіксували колону паливозаправників в Криму Фото: Партизани зафіксували колону паливозаправників в Криму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські партизани зафіксували колону паливозаправників в Криму. Техніка рухалась в напрямку Сімферополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву моніторингової групи "АТЕШ".

За даними моніторингової групи, було зафіксовано пересування колони паливозаправників, що рухаються з боку Бахчисарая в напрямку Сімферополя.

Це, за словами "АТЕШ", свідчить про те, що на тлі масштабних проблем із пальним у Криму окупанти завозять пальне з Росії.

Ситуація у Криму

Раніше ми писали, що партизани в Криму потрапили в окопи росіян поблизу Феодосії та знайшли оборонні рубежі та вогневі точки. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ та активно проводять роботи з копання окопів.

Також ми повідомляли, що окупанти почали облаштовувати вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії. Партизани виклали фото.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура АР Крим повідомила про підозру дев'яти колаборантам із півострова. Вони укладали контракти з окупаційною владою і виконували їхнє оборонне замовлення.

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