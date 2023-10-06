Прокуратура оголосила підозру дев'яти колаборантам з півострова Крим

Прокуратура АР Крим повідомила про підозри ще 9 колаборантам з півострова, які співпрацюють з окупантами. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополь.

За даними слідчих, починаючи з 2022 року "бізнесмени" уклали 52 контракти з низкою структур, які фінансують з російського державного бюджету. Це так звані окупаційні: "прокуратура Республіки Крим", "військова прокуратура Чорноморського флоту", "адміністрація міста Ялта", різні підрозділи МВС РФ в Криму та інші незаконно створені державою-окупантом установи.

Підозрювані мали постачати товари та надавати послуги в рамках оборонного замовлення ворога. Зокрема, частина контрактів була укладена щодо налаштування радіозв’язку, монтажу охоронної сигналізації, поставки російської символіки та капітального ремонту складу озброєння.

Також одна з фігуранток мала організувати відпочинок для дітей "учасників СВО".

Загалом за свою співпрацю з РФ підозрювані мають отримати з держбюджету РФ понад 151 млн російських рублів.

Колаборанти в Україні

4 жовтня, СБУ заявила, що проти 14 митрополитів церкви Московського патріархату розпочато кримінальне впровадження. Вони працювали на РФ.

Також ми писали про затримання двох інтернет-колаборантів, які закликали "приєднати" Миколаїв та Запоріжжя до Росії. Виявлено, що вони агенти російської розвідки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.