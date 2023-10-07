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Партизаны зафиксировали колонну топливозаправщиков в Крыму

Крым, Суббота 07 октября 2023 17:11
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Партизаны зафиксировали колонну топливозаправщиков в Крыму Фото: Партизаны зафиксировали колонну топливозаправщиков в Крыму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партизаны зафиксировали колонну топливозаправщиков в Крыму. Техника двигалась в направлении Симферополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мониторинговой группы "АТЭШ".

По данным мониторинговой группы, было зафиксировано передвижение колонны топливозаправщиков, двигающихся со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя.

Это, по словам АТЕШ, свидетельствует о том, что на фоне масштабных проблем с горючим в Крыму оккупанты завозят горючее из России.

Ситуация в Крыму

Ранее мы писали, что партизаны в Крыму попали в окопы россиян вблизи Феодосии и обнаружили оборонительные рубежи и огневые точки. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и активно проводят работы по копанию окопов.

Также мы сообщали, что оккупанты начали обустраивать огневые позиции прямо на пляжах Евпатории. Партизаны выложили фото.

Ранее мы сообщали, что прокуратура АР Крым сообщила о подозрении девяти коллаборантам с полуострова. Они заключали контракты с оккупационными властями и выполняли их оборонный заказ.

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