Партизани виявили у Воронежі комплекс протиповітряної системи оборони "Панцирь-С" (фото)

Як зазначають партизани, зафіксована на фото техніка є комплексом російської системи протиповітряної оборони "Панцирь-С1".

Повідомляється, що тамтешні агенти виявили точки розміщення систем протиповітряної оборони, зазначивши, що комплекси типу "Панцир-С1" часто переміщуються різними районами міста та його околиць.

"Агентами збирається інформація про місця їхнього бойового чергування і фіксується будь-яка активність", - йдеться в повідомленні.

Фото: зафіксований комплекс ППО "Панцирь-С1" та його місцерозташування на карті (t.me/atesh_ua)

Що відомо про "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз

За даними відомих контрактів, ціна одного ЗПРК "Панцирь-С1" при експортних поставках становить від 13,15 до 14,67 мільйона доларів США.