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Партизани провели розвідку заводу під Іркутськом, де виробляють деталі для техніки РФ

Росія, П'ятниця 26 липня 2024 11:59
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Партизани провели розвідку заводу під Іркутськом, де виробляють деталі для техніки РФ Фото: Іркутський завод полімерів (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали Іркутський завод полімерів (Росія). На ньому виготовляються деталі для військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент побував у місті Усть-Кут і докладно вивчив Іркутський завод полімерів. Цей завод спеціалізується на виготовленні пакувальних матеріалів, труб, литих конструкцій та деталей машинобудування, які використовуються для російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, окупанти активно встановлюють антидроновий захист на заводі.

"Активне встановлення антидронового захисту на підприємстві говорить про те, що окупанти бояться візитів у гості українських БПЛА", - додають в "АТЕШ", запевняючи, що плани Іркутського полімерного заводу вийти на повну потужність у 2025 році зазнають фіаско.

Розвідка заводів партизанами у Росії

Партизани постійно проводять розвідку заводів у Росії. Особливо увага приділяється підприємствам, що приймають участь у виробництві для ПВК Росії.

Наприклад, нещодавно партизани провели розвідку заводу у Тюмені (Росія). Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.

Також партизани побували на місці будівництва російських підводних човнів у Санкт-Петербурзі. Мова про суднобудівний завод Адміралтейських верфі.

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