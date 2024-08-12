Партизани розвідали енергооб'єкт РФ, який живить військові частини Красноярська (фото)

Партизани провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"Наші агенти провели розвідку для виявлення слабких місць в енергетичній системі Росії, а саме на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що агенти руху опору проникли на територію, що охороняється, і зібрали всю необхідну інформацію.

"Спасибі окремим особистостям у персоналі та охороні за "якісну" роботу і сприяння нашим агентам при виконанні робіт", - додали вони.