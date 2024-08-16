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Партизаны обнаружили в Воронеже комплекс противовоздушной системы обороны "Панцирь-С" (фото)

Фото: в Воронеже зафиксировали ПВО Панцирь-С (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны в российском Воронеже обнаружили месторасположение комплекса системы ПВО "Панцирь". Они отметили месторасположение вражеской техники на карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, запечатленная на фото техника является комплексом российской системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Сообщается, что местные агенты обнаружили точки размещения систем противовоздушной обороны, отметив, что комплексы типа "Панцирь-С1" часто перемещаются по разным районам города и его окрестностей.

"Агентами собирается информация о местах их боевого дежурства и фиксируется любая активность", - говорится в сообщении.

Фото: зафиксированный комплекс ПВО "Панцирь-С1" и его местонахождение на карте (t.me/atesh_ua)

Что известно о "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. Предназначено для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.

По данным известных контрактов, цена одного ЗПРК "Панцирь-С1" при экспортных поставках составляет от 13,15. до 14,67 миллиона долларов США.

 

Разведки партизан в тылу врага

Напомним, что партизаны систематически проводят разведку разных стратегически важных объектов в России.

Недавно мы рассказывали, что агенты движения сопротивления провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельни военных частей Красноярска.

Также накануне партизаны разведали Иркутский завод полимеров (Россия), на котором производятся детали для военной техники.

Кроме того, агенты движения сопротивления сообщали о перемещении колонны российских танков Т-90М "Прорыв" в Санкт-Петербург.

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