Армія РФ переміщує танки "Прорив" до Санкт-Петербурга: в АТЕШ пояснили причину

Російська армія переміщує колони з десятками танків із району міста Сертолове до Санкт-Петербургу, щоб залатати "дірки" на лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Чергова партія російської бронетехніки незабаром знову виявиться купою іржавого металобрухту як це було і раніше. Інформацію передано СОУ (Силам оборони України. - ред.), а наші люди продовжують далі відстежувати будь-які переміщення ворога в тилу", - йдеться у повідомленні.

Агенти помітили переміщення колони російських танків Т-90М "Прорив" до Санкт-Петербурга. На думку партизанів, на тлі величезних втрат у техніці й живій силі, загарбники намагаються задраїти дірки шляхом перекидання резервів.

Нагадаємо, днями партизани провели розвідку Іркутського заводу полімерів, що виробляє деталі для техніки російської армії. Окупанти посилюють антидроновий захист на підприємстві.

Також агенти розвідали ситуацію на заводі в Тюмені, де виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники. На підприємстві помічені проблеми у спробі налагодити виробництво газотурбінних двигунів.

Крім того, партизани встановили місця розміщення ворожої техніки й суден у Стрілецькій бухті тимчасово окупованого Севастополя.

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