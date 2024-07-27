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Армія РФ переміщує танки "Прорив" до Санкт-Петербурга: в АТЕШ пояснили причину

Санкт-Петербург, Субота 27 липня 2024 23:38
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Армія РФ переміщує танки "Прорив" до Санкт-Петербурга: в АТЕШ пояснили причину Фото: армія РФ переміщує до Санкт-Петербурга танки Т-90М "Прорыв" (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Російська армія переміщує колони з десятками танків із району міста Сертолове до Санкт-Петербургу, щоб залатати "дірки" на лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агенти помітили переміщення колони російських танків Т-90М "Прорив" до Санкт-Петербурга. На думку партизанів, на тлі величезних втрат у техніці й живій силі, загарбники намагаються задраїти дірки шляхом перекидання резервів.

"Чергова партія російської бронетехніки незабаром знову виявиться купою іржавого металобрухту як це було і раніше. Інформацію передано СОУ (Силам оборони України. - ред.), а наші люди продовжують далі відстежувати будь-які переміщення ворога в тилу", - йдеться у повідомленні.

Координати руху колони: 59.915909, 30.411352

Нагадаємо, днями партизани провели розвідку Іркутського заводу полімерів, що виробляє деталі для техніки російської армії. Окупанти посилюють антидроновий захист на підприємстві.

Також агенти розвідали ситуацію на заводі в Тюмені, де виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники. На підприємстві помічені проблеми у спробі налагодити виробництво газотурбінних двигунів.

Крім того, партизани встановили місця розміщення ворожої техніки й суден у Стрілецькій бухті тимчасово окупованого Севастополя.

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