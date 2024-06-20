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Партизани виявили техніку та склад РФ у Криму та зазначили точні координати (фото, відео)

Фото: у Гвардійському партизани виявили техніку та склад РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму. Рух опору зазначив їх точні координати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Що саме розміщувалося у Гвардійському, буде зрозуміло вже найближчим часом, коли все горітиме. Або коли рашисти в паніці і поспіху спробують перемістити все на нове місце", - йдеться у повідомленні.

Також партизани зазначили поточні координати цілей:

  • 45.116648, 34.026876
  • 45.115384, 34.027099

Ситуація в окупованому Криму

З початку повномасштабного вторгнення українські партизани активно працюють на території тимчасово окупованого Криму. Агенти виявляють військові об'єкти загарбників, повідомляють про них Силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь.

Так, партизани уважно спостерігають за Кримським мостом і вивчають систему ППО, яка його захищає.

Днями агенти руху опору виявили аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Вчора ми повідомляли про те, що у тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.

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Кримпартизаны