Партизаны обнаружили технику и состав РФ в Крыму и указали точные координаты (фото, видео)

Ситуация в оккупированном Крыму

С начала полномасштабного вторжения украинские партизаны активно работают на территории временно оккупированного Крыма. Агенты обнаруживают военные объекты захватчиков, сообщают о них Силам обороны Украины, а те наносят ответные ракетные удары.

Так, партизаны внимательно наблюдают за Крымским мостом и изучают защищающую его ПВО.

На днях агенты сопротивления обнаружили аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные о враждебном объекте.

Вчера мы сообщали о том, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали активно перемещаться по территории полуострова во избежание слежки.

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