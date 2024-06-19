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Партизани виявили активне переміщення росіян у Криму і назвали причину

Крим, Середа 19 червня 2024 00:25
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Партизани виявили активне переміщення росіян у Криму і назвали причину Фото: російські військові побоюються стеження на території Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти помітили, що останнім часом російські військові почали дуже швидко проїжджати міста та не затримуватися там надовго, побоюючись стеження і фотофіксації.

Однак партизани зазначили, що загарбникам це не допоможе.

"Рух "АТЕШ" слідкує за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху і фіксує переміщення на всіх трасах", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованому Криму

З початку повномасштабного вторгнення українські партизани активно працюють на теренах Криму. Вони виявляють військові об'єкти загарбників, повідомляють про них Силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь.

Так, партизани уважно спостерігають за Кримським мостом і вивчають систему ППО, яка його захищає.

Нещодавно агент "АТЕШ" виявив аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Про те, чому Україна дедалі частіше б'є по російських системах ППО у Криму та до чого тут F-16 - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Крим партизаны
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