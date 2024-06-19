Партизани виявили активне переміщення росіян у Криму і назвали причину
У тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Агенти помітили, що останнім часом російські військові почали дуже швидко проїжджати міста та не затримуватися там надовго, побоюючись стеження і фотофіксації.
Однак партизани зазначили, що загарбникам це не допоможе.
"Рух "АТЕШ" слідкує за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху і фіксує переміщення на всіх трасах", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в окупованому Криму
З початку повномасштабного вторгнення українські партизани активно працюють на теренах Криму. Вони виявляють військові об'єкти загарбників, повідомляють про них Силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь.
Так, партизани уважно спостерігають за Кримським мостом і вивчають систему ППО, яка його захищає.
Нещодавно агент "АТЕШ" виявив аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.
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