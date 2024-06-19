Партизани виявили активне переміщення росіян у Криму і назвали причину

У тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти помітили, що останнім часом російські військові почали дуже швидко проїжджати міста та не затримуватися там надовго, побоюючись стеження і фотофіксації.

Однак партизани зазначили, що загарбникам це не допоможе.

"Рух "АТЕШ" слідкує за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху і фіксує переміщення на всіх трасах", - йдеться у повідомленні.