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Партизани вивчають систему ППО тимчасового "Керченського мосту" в Криму

Крим, Субота 15 червня 2024 00:05
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Партизани вивчають систему ППО тимчасового "Керченського мосту" в Криму Фото: партизани вивчають тимчасовий "Керченський міст" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани спостерігають за тимчасовим "Керченським мостом" в окупованому Криму й уважно вивчають систему протиповітряної оборони, яка його захищає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що росіяни особливо ретельно охороняють цей об'єкт та що розкриття всієї системи протиповітряної оборони мосту - лише питання часу.

Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації і дозволить використати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО.

"Виявлена система ПЗРК незабаром стане наступною метою для високоточних українських ракет. Ми будемо вести систематичне спостереження і продовжуємо передавати зібрану інформацію СОУ (Силам оборони України - ред.) для якнайшвидшого і повного звільнення наших територій", - йдеться у повідомленні.

Партизани вивчають систему ППО тимчасового &quot;Керченського мосту&quot; в Криму

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Ситуація у тимчасово окупованому Криму

Останні кілька місяців на території Криму регулярно трапляються численні вибухи, адже Повітряні сили ЗСУ завдають регулярних обстрілів по військових об'єктах російських загарбників.

Так, 10 червня ЗСУ вразили російський зенітний ракетний дивізіон біля Джанкоя та біля Чорноморського й Євпаторії.

12 червня Повітряні сили вдарили по ворожих ЗРК біля аеродромів у районі Бельбека та Севастополя.

На початку червня російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів.

Про те, чому Україна все частіше б'є по російських ЗРК і при чому тут F-16 - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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