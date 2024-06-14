Партизани провели розвідку аеродрому в окупованому Криму

Агент партизанського руху провів розвідку аеродрому Херсонес у тимчасово окупованому Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зокрема, агент виявив бліндажі та військових, що патрулюють по всьому периметру.

Під час спостереження було також зафіксовано патрульний катер "Раптор", що свідчить про високий рівень охорони об'єкта.

"Попри складне завдання, агенту вдалося пробратися ближче і роздивитися низку об'єктів детальніше, як-от радіолокаційна станція "Каста-2Е2", що розташована біля нафтосховища і яку використовують для виявлення ракет СОУ (Сил оборони України. - ред.), що низько літають", - йдеться у повідомленні.