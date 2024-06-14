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Партизани провели розвідку аеродрому в окупованому Криму

Севастополь, Крим, П'ятниця 14 червня 2024 03:07
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Партизани провели розвідку аеродрому в окупованому Криму Фото: партизани розвідали об'єкти військового аеродрому біля Севастополя (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агент партизанського руху провів розвідку аеродрому Херсонес у тимчасово окупованому Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зокрема, агент виявив бліндажі та військових, що патрулюють по всьому периметру.

Під час спостереження було також зафіксовано патрульний катер "Раптор", що свідчить про високий рівень охорони об'єкта.

"Попри складне завдання, агенту вдалося пробратися ближче і роздивитися низку об'єктів детальніше, як-от радіолокаційна станція "Каста-2Е2", що розташована біля нафтосховища і яку використовують для виявлення ракет СОУ (Сил оборони України. - ред.), що низько літають", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованому Криму

Останнім часом у різних районах тимчасово окупованого Криму дедалі частіше лунають вибухи на військових об'єктах російських загарбників.

Так, 10 червня ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по зенітному ракетному дивізіону біля Джанкоя, а також пошкодили зенітні ракетні дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

А 12 червня Сили оборони вдарили по ворожих ЗРК С-300 та С-400 в районах Бельбека та Севастополя.

В Інституті вивчення війни не виключають, що цими ударами ЗСУ намагаються послабити ППО росіян напередодні введення у стрій винищувачів F-16.

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