Партизани виявили у Севастополі секретний центр підготовки окупантів (фото)

Українські партизани виявили, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни обладнали центр підготовки своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ у Telegram .

Як зазначили партизани, їхній агент, який є російським солдатом, заявив, що в "школі для водолазів" у Севастополі росіяни обладнали центр підготовки військових.

Фото: секретний центр підготовки солдатів РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Там проходять тренування особового складу, у тому числі й нестандартні, як стрілянина по мішенях у воді.

В АТЕШ зазначають, що росіяни останнім часом полюбляють маскувати силові структури під МНС.