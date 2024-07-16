Партизаны обнаружили в Севастополе секретный центр подготовки оккупантов (фото)

Украинские партизаны обнаружили, что во временно оккупированном Севастополе россияне оборудовали центр подготовки своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram .

Как отметили партизаны, их агент, который является российским солдатом, заявил, что в "школе для водолазов" в Севастополе россияне оборудовали центр подготовки военных.

Фото: секретный центр подготовки солдат РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Там проходят тренировки личного состава, в том числе и нестандартные, как стрельба по мишеням в воде.

В АТЕШ отмечают, что россияне в последнее время любят маскировать силовые структуры под МЧС.