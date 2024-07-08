Партизани розвідали аеродром з ворожими дронами неподалік Севастополя (фото)

Партизани провели розвідку на аеродромі "Херсонес" в Севастополі. Росія використовує його як базу для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Як зазначив рух, за аеродромом "Херсонес" ведеться пильний нагляд та фіксуються всі переміщення техніки і кожного повітряного судна, що базується там.

Наразі аеродром використовується в основному як база для БПЛА. З великої авіації там залишилися тільки протичовнові вертольоти.

Ймовірно, всі літаки окупанти перебазували в інші місця, зокрема на аеродром "Бельбек", намагаючись продовжити їм життя.

Фото: партизани розвідали аеродром з ворожими дронами неподалік Севастополя (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в Криму

Нещодавно партизани виявили точку розміщення російської протиповітряної оборони у Сімферопольському районі.

Також було виявлено місце розташування великої кількості зброї та системи С-400 на мисі Фіолент.

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