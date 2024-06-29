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Партизани виявили розміщення ворожої ППО біля Сімферополя в Криму

Фото: партизани виявили установки ППО росіян у Криму (doblest.club)
Автор: Валерій Савицький

Партизани руху "АТЕШ" виявили точку розміщення російської протиповітряної оборони у Сімферопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За даними агентів, установка ППО С-300/400 розміщується на Лашковській Горі, на сході від Сімферополя.

Координати: 44.952273, 34.194718

 Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму та РФ

Днями партизани виявили місце розташування великої кількості зброї, техніки, зокрема систем С-400 та радіолокаційну станцію на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, партизанський рух виявив систему ППО, що прикриває дачу диктатора Володимира Путіна в Сочі.

Також загарбники перекидають техніку на аеродром біля Сімферополя в Криму.

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