Партизаны обнаружили размещение вражеской ПВО возле Симферополя в Крыму

Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили точку размещения российской противовоздушной обороны в Симферопольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
По данным агентов, установка ПВО С-300/400 размещается на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя.
Координаты: 44.952273, 34.194718
Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
На днях партизаны обнаружили место расположения большого количества оружия, техники, в частности систем С-400 и радиолокационную станцию на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Владимира Путина в Сочи.
Также захватчики перебрасывают технику на аэродром возле Симферополя в Крыму.
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