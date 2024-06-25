Загарбники перекидають техніку до аеродрому біля Сімферополя в Криму, - АТЕШ

Партизани стежать за перекиданням росіянами техніки у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Нам відомі всі місця призначення кожної одиниці техніки, тому жити всьому цьому металобрухту залишилося недовго. До материкової частини України нічого не доїде", - йдеться у повідомленні.

Агенти зафіксували перекидання техніки й особового складу в районі Сімферополя. Зокрема, переміщуються системи БМ-21 "Град" у район аеродрому "Гвардійське".

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями агенти руху "АТЕШ" виявили у Криму лікарню, де проходять лікування бійці спецназу ГРУ РФ.

Також партизани виявили хаб перекидання техніки РФ на одній зі станцій залізниці у Криму.

Крім того, агенти виявили склад і стоянку військової техніки загарбників у селищі Гвардійське.

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