Партизани виявили російський ЗРПК "Панцирь-С1" в окупованому Севастополі (фото)

"Наші агенти продовжують свою розвідувальну діяльність у Криму. На цей раз вдалося виявити ЗРПК Панцир-С1, який окупанти розташували неподалік Інкерманської бухти. Інформація одразу була передана СОУ для подальшого відпрацювання. Координати: 44.605626, 33.593327", - йдеться в повідомленні.

Фото: російський ЗРПК "Панцирь-С1" у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Партизани в Криму

Раніше партизани АТЕШ виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.